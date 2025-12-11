Україна отримала від США проєкт щодо гарантій безпеки, - Зеленський

Президент країни наголосив, що попереду обговорення дієвих гарантій безпеки, і Україна працює над цим питанням.

"Ми отримали проєкт від американської сторони щодо гарантій безпеки. І так само, як ми зробили з 20 пунктами і з економічними пропозиціями, ми так само працюватимемо з гарантіями безпеки від США - додаючи наші ідеї, реформуючи цей наданий проєкт", - зазначив він.

Зеленський пояснив, що Україна додасть своє бачення до проєкта, який отримала від американської сторони, після чого цей документ передадуть США.

"Це буде основа, оскільки нам потрібно більше деталей щодо цього. Але цей документ - це наше рішення, обох сторін, і обидві сторони розуміють, що він має бути юридично зобов'язуючим, сильним, бо був, на жаль, цей слабкий досвід Будапештського меморандуму", - сказав президент.

За словами українського лідера, документ щодо гарантій безпеки буде в Конгресі. Він підкреслив, що Україні потрібні дієві гарантії безпеки, а не щось подібне до Будапештського меморандуму.

Президент України додав, що відбулися розмови з США щодо програми PURL. Він зауважив, що Києву слід розраховувати на пакети у 15-16 мільярдів доларів на наступний рік.

"Сподіваємося, що війна закінчиться, але в будь-якому випадку нам потрібна ця програма, і нам потрібна ця зброя, щоб просто вона була на складах, щоб це підтримувало гарантування безпеки, бо ніхто не знає, що буде післязавтра. Ось чому ми працюємо над цією програмою", - пояснив лідер країни.

Зеленський наголосив, що просив США про паралельну роботу і над мирними переговорами, і над PURL. Крім того, він зробив заяву щодо розвідувальних даних від США.

"Я думаю, що в будь-якому випадку вони будуть у нас. Але це на сьогодні. Однак ми не знаємо, як закінчаться ці всі переговори. І ми не знаємо, яким насправді буде результат. Ми хочемо миру. І ми намагаємося бути максимально конструктивними", - підкреслив президент.