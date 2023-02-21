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Україна отримала від США критично важливий матеріал для видобутку газу

Фото: США надали Україні критично важливий матеріал для видобутку газу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

АТ "Укргазвидобування" отримає 6 тисяч тонн метанолу, який є критично важливою сировиною для видобування, підготовки та транспортування природного газу. Перша партія метанолу вже надійшла на склади компанії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

За даними прес-служби, метанол отриманий у межах співпраці з Агентством США з міжнародного розвитку (U.S. Agency for International Development, USAID).

Як зазначив Олег Толмачев, т.в.о. генерального директора "Укргазвидобування", з початком повномасштабної війни в Україні виник дефіцит великої кількості матеріалів і обладнання для газовидобування.

"Тому з минулого року ми ведемо перемовини з компаніями та організаціями з усього світу щодо допомоги з їх забезпеченням для збереження стабільності виробничих процесів. Представники USAID стали одними з перших, хто відгукнувся на наш запит, і ми вдячні їм за це", - сказав він.

Нагадаємо, голова НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов заявив, що у четвертому кварталі 2022 року компанія збільшила видобуток, зокрема, за рахунок збільшення потужностей у західних областях. "Укргазвидобування" видобуло 12,5 млрд куб. м природного газу (товарного).

Цього року НАК планує додатково видобути 1 млрд кубометрів. Також очікується, що об'єми збільшать і приватні видобувні компанії. Таким чином, загальний видобуток у 2023 році становитиме 19 млрд кубометрів газу.

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