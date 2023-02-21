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Украина получила от США критически важный материал для добычи газа

Фото: США предоставили Украине критически важный материал для добычи газа (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

АО "Укргаздобыча" получит 6 тысяч тонн метанола, который является критически важным сырьем для добычи, подготовки и транспортировки природного газа. Первая партия метанола уже поступила на склады компании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

По данным пресс-службы, метанол получен в рамках сотрудничества с Агентством США по международному развитию (US Agency for International Development, USAID).

Как отметил Олег Толмачев, и.о. генерального директора "Укргаздобычи", с началом полномасштабной войны в Украине возник дефицит большого количества материалов и оборудования для газодобычи.

"Поэтому с прошлого года мы ведем переговоры с компаниями и организациями со всего мира о помощи с их обеспечением для сохранения стабильности производственных процессов. Представители USAID стали одними из первых, кто откликнулся на наш запрос, и мы благодарны им за это", - сказал он.

Напомним, глава НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев заявил, что в четвертом квартале 2022 года компания увеличила добычу, в частности, за счет увеличения мощностей в западных областях. "Укргаздобыча" добыла 12,5 млрд куб. м природного газа (товарного).

В этом году НАК планирует дополнительно добыть 1 млрд кубометров. Также ожидается, что объемы увеличат и частные добывающие компании. Таким образом, общая добыча в 2023 году составит 19 млрд кубометров газа.

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