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Україна отримала від Норвегії вісім танків Leopard 2

Фото: Leopard 2 (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Україна вже отримала вісім танків Leopard 2 від Норвегії, а прямо йде підготовка особового складу у Польщі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Збройних сил Норвегії.

"26 січня цього року було оголошено, що Норвегія зробить свій внесок у міжнародну безоплатну передачу танків Україні. Невдовзі після цього було вирішено, що Норвегія пожертвує вісім танків типу Leopard 2 і чотири машини підтримки", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що танки вже були передані Україні, а зараз триває навчання особового складу йде у Польщі під егідою ЄС.

Також Норвегія виділяє додаткові кошти для закупівлі боєприпасів та запасних частин.

Нагадаємо, що Повітряні сили Збройних сил України готові в найкоротші терміни відправити військових на навчання в Норвегію, щоб вони мали змогу опанувати ППО NASAMS.

РБК-Україна писало про те, що Норвегія, у співпраці з США, надасть Україні ще дві повноцінні установки NASAMS.

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