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Украина получила от Норвегии восемь танков Leopard 2

Фото: Leopard 2 (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Украина уже получила восемь танков Leopard 2 от Норвегии, а прямо идет подготовка личного состава в Польше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Вооруженных сил Норвегии.

"26 января этого года было объявлено, что Норвегия внесет свой вклад в международную безвозмездную передачу танков Украине. Вскоре после этого было решено, что Норвегия пожертвует восемь танков типа Leopard 2 и четыре машины поддержки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что танки уже были переданы Украине, а сейчас идет обучение личного состава идет в Польше под эгидой ЕС.

Также Норвегия выделяет дополнительные средства для закупки боеприпасов и запасных частей.

Напомним, что Воздушные силы Вооруженных сил Украины готовы в кратчайшие сроки отправить военных на обучение в Норвегию, чтобы они имели возможность овладеть ПВО NASAMS.

РБК-Украина писала о том, что Норвегия в сотрудничестве с США предоставит Украине еще две полноценные установки NASAMS.

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