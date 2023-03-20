Украина получила от Норвегии восемь танков Leopard 2

Украина уже получила восемь танков Leopard 2 от Норвегии, а прямо идет подготовка личного состава в Польше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Вооруженных сил Норвегии.

"26 января этого года было объявлено, что Норвегия внесет свой вклад в международную безвозмездную передачу танков Украине. Вскоре после этого было решено, что Норвегия пожертвует восемь танков типа Leopard 2 и четыре машины поддержки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что танки уже были переданы Украине, а сейчас идет обучение личного состава идет в Польше под эгидой ЕС.

Также Норвегия выделяет дополнительные средства для закупки боеприпасов и запасных частей.