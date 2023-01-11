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Україна отримала від Норвегії десять мостів: де їх установлять

Фото: Україна отримала від Норвегії десять мостів (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

В Україну прибули вантажівки з гуманітарною допомогою від Норвегії. Наша країна отримала десять мостів вартістю 30 мільйонів норвезьких крон (понад 3 мільйони доларів США).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство інфраструктури України у Facebook.

За інформацією відомства, мости планують встановити на звільнених від росіян територіях України. Це тимчасові конструкції типу acrow/bailey, якими можуть пересуватися важкі транспортні засоби - вантажівки з гуманітарною допомогою, карети швидкої допомоги, пожежні авто, ремонтні бригади.

Фото: мости від Норвегії для України (facebook.com/MinInfra.UA)

"Норвегія стала третьою країною, яка передала в Україну гуманітарну допомогу з відновлення дорожньої інфраструктури. Вже отримано тимчасові мости від Чехії та Франції. Незабаром на "Укравтодор" чекає мости від Швеції та ще одну партію чеських тимчасових переправ", - додають у Мінінфраструктури.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Норвегія також передала Україні понад 100 генераторів. Їх направлять Держпрогранслужбі.

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