RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украина получила от Норвегии десять мостов: где их установят

Фото: Украина получила от Норвегии десять мостов (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Украину прибыли грузовики с гуманитарной помощью от Норвегии. Наша страна получила десять мостов стоимостью 30 миллионов норвежских крон (более 3 миллионов долларов США).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство инфраструктуры Украины в Facebook.

По информации ведомства, мосты планируют установить на освобожденных от россиян территориях Украины. Это временные конструкции типа acrow/bailey, по которым могут передвигаться тяжелые транспортные средства - грузовики с гуманитарной помощью, кареты скорой помощи, пожарные авто, ремонтные бригады.

Фото: мосты от Норвегии для Украины (facebook.com/MinInfra.UA)

"Норвегия стала третьей страной, передавшей в Украину гуманитарную помощь по восстановлению дорожной инфраструктуры. Уже получены временные мосты от Чехии и Франции. Вскоре "Укравтодор" ожидает мосты от Швеции и еще одну партию чешских временных переправ", - добавляют в Мининфраструктуры.

Напомним, ранее стало известно, что Норвегия также передала Украине более 100 генераторов. Их направят Госпрогранслужбе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МИУПомощь УкраинеНорвегия