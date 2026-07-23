Україна отримала від МВФ другий транш у розмірі 690 млн доларів

Сьогодні, 23 липня, Україна отримала другий транш у розмірі близько 690 млн доларів від Міжнародного валютного фонду (МВФ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram прем'єр-міністра України Сергія Корецького.

За словами прем'єра, кошти вже надійшли до державного бюджету та будуть спрямовані для підтримки макрофінансової стабільності, зокрема на фінансування пріоритетних видатків.

"Україна сьогодні отримала другий транш близько 690 млн доларів від МВФ за новою чотирирічною програмою", - повідомив Корецький.

Кредит від МВФ

Нагадаємо, нещодавно новий прем'єр-міністр України Сергій Корецький анонсував, що рішення МВФ щодо кредиту у розмірі 690 млн доларів буде ухвалено в понеділок, 20 липня.

Його заява була зроблена після того, як премєр провів розмову з першим заступником директора-розпорядника МВФ Деном Катцом.

Вже 21 липня Виконавча рада МВФ ухвалила рішення про виділення Україні нового кредиту у розмірі 690 млн доларів.

Зазначимо, що співпраця з МВФ залишається одним із ключових елементів фінансової стабільності України в умовах безпекових викликів.

У червні 2026 року Україна та Фонд досягли угоди на рівні персоналу щодо першого перегляду чотирирічної програми розширеного фінансування EFF загальним обсягом 8,1 млрд доларів.