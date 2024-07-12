Україна отримала від Люксембургу та Данії мережеве обладнання на 2 млн євро

Люксембург та Данія передали Україні мережеве обладнання на 2 млн євро. Пожертва була зроблена в рамках IT-коаліції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на прес-службу Міністерства оборони України.
У рамках IT-коаліції Україні надано мережеве обладнання та ліцензії на суму понад 2 мільйони євро. Ця допомога допоможе покращити роботу центрів обробки даних та кіберзахисту Міністерства оборони та Збройних сил України.
"Фахівці з кіберзахисту Міноборони та ЗСУ захищають інформаційно-комунікаційні системи та мережі від кібератак. Нова партія обладнання дозволить покращити захист наших мереж та сприятиме впровадженню низки інформаційних систем - це один з наших пріоритетів", - заявила заступниця міністра оборони з питань цифрових трансформацій Катерина Черногоренко.
При цьому вона додала, що Міноборони продовжує працювати для технологічної переваги над російськими загарбниками.
IT-коаліція - це спеціальна група країн-донорів, створена в рамках Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн"). Її головна мета - підтримка Сил оборони України у сфері ІТ, зв'язку та кібербезпеки.
У вересні минулого року Естонія, Люксембург та Україна започаткували IT-коаліцію, яка підтримуватиме українських військових. До неї можуть долучитися будь-які країни, які готові надати допомогу Україні в цій сфері.
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