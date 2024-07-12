RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украина получила от Люксембурга и Дании сетевое оборудование на 2 млн евро

Фото: Украина получила от Люксембурга и Дании сетевое оборудование (t.me/ministry_of_defense_ru)
Автор: Валерия Полищук

Люксембург и Дания передали Украине сетевое оборудование на 2 млн евро. Пожертвование было сделано в рамках IT-коалиции.

В рамках IT-коалиции Украине предоставлено сетевое оборудование и лицензии на сумму более 2 миллионов евро. Эта помощь поможет улучшить работу центров обработки данных и киберзащиты Министерства обороны и Вооруженных сил Украины.

"Специалисты по киберзащите Минобороны и ВСУ защищают информационно-коммуникационные системы и сети от кибератак. Новая партия оборудования позволит улучшить защиту наших сетей и будет способствовать внедрению ряда информационных систем - это один из наших приоритетов", - заявила заместитель министра обороны по вопросам цифровых трансформаций Екатерина Черногоренко.

При этом она добавила, что Минобороны продолжает работать для технологического преимущества над российскими захватчиками. 

IT-коалиция

IT-коалиция - это специальная группа стран-доноров, созданная в рамках Контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн"). Ее главная цель - поддержка Сил обороны Украины в сфере ИТ, связи и кибербезопасности.

В сентябре прошлого года Эстония, Люксембург и Украина положили начало IT-коалиции, которая будет поддерживать украинских военных. К ней могут присоединиться любые страны, готовые оказать помощь Украине в этой сфере.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДанияЛюксембургПомощь УкраинеВойна в УкраинеВойна России против Украины