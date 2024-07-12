Украина получила от Люксембурга и Дании сетевое оборудование на 2 млн евро

Люксембург и Дания передали Украине сетевое оборудование на 2 млн евро. Пожертвование было сделано в рамках IT-коалиции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.
В рамках IT-коалиции Украине предоставлено сетевое оборудование и лицензии на сумму более 2 миллионов евро. Эта помощь поможет улучшить работу центров обработки данных и киберзащиты Министерства обороны и Вооруженных сил Украины.
"Специалисты по киберзащите Минобороны и ВСУ защищают информационно-коммуникационные системы и сети от кибератак. Новая партия оборудования позволит улучшить защиту наших сетей и будет способствовать внедрению ряда информационных систем - это один из наших приоритетов", - заявила заместитель министра обороны по вопросам цифровых трансформаций Екатерина Черногоренко.
При этом она добавила, что Минобороны продолжает работать для технологического преимущества над российскими захватчиками.
IT-коалиция - это специальная группа стран-доноров, созданная в рамках Контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн"). Ее главная цель - поддержка Сил обороны Украины в сфере ИТ, связи и кибербезопасности.
В сентябре прошлого года Эстония, Люксембург и Украина положили начало IT-коалиции, которая будет поддерживать украинских военных. К ней могут присоединиться любые страны, готовые оказать помощь Украине в этой сфере.
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