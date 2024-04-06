Україна отримала від Литви командно-штабні машини M577

"Вчора ввечері в Україну прибула нова партія литовської військової допомоги: ми передали бронемашини M577", - заявило литовське міністерство на сторінці у Twitter.

Скільки саме командно-штабних машин прибуло в Україну в литовському міністерстві не уточнили. Проте, на опублікованому у Twitter фото можна побачити щонайменше три бронемашини.

Що відомо про M577

M577 - командно-штабна машина, яка була створена на базі бронетранспортера M113. Призначена для виконання функцій мобільного командного пункту рівня батальйону. Але модернізовані версії M577 можуть керувати німецькими САУ PzH 2000, які вже є на озброєнні ЗСУ.

Раніше Литва вже передавала M577 Україні. Всього у Литви 168 німецьких бронетранспортерів M577, які вона закупила ще у 2016 році. Скільки вже віддали Україні - не розголошується.

Фото: командно-штабна машина M577 (з відкритих джерел)