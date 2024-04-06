Украина получила от Литвы командно-штабные машины M577

"Вчера вечером в Украину прибыла новая партия литовской военной помощи: мы передали бронемашины M577", - заявило литовское министерство на странице Twitter.

Сколько именно командно-штабных машин прибыло в Украину, в литовском министерстве не уточнили. Однако на опубликованном в Twitter фото можно увидеть по меньшей мере три бронемашины.

Что известно о M577

M577 - командно-штабная машина, которая была создана на базе бронетранспортера M113. Предназначена для выполнения функций мобильного пункта уровня батальона. Но модернизированные версии M577 могут управлять немецкими САУ PzH 2000, уже находящимися на вооружении ВСУ.

Ранее Литва уже передавала M577 Украине. Всего у Литвы 168 немецких бронетранспортеров M577, которые она закупила еще в 2016 году. Сколько уже отдали Украине - не разглашается.

Фото: командно-штабная машина M577 (из открытых источников)