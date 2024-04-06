Україна отримала від Литви командно-штабні машини M577
Україна отримала від Литви партію командно-штабних машин M577. Бронемашини прибули в Україну вчора, 5 квітня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Литви.
"Вчора ввечері в Україну прибула нова партія литовської військової допомоги: ми передали бронемашини M577", - заявило литовське міністерство на сторінці у Twitter.
Скільки саме командно-штабних машин прибуло в Україну в литовському міністерстві не уточнили. Проте, на опублікованому у Twitter фото можна побачити щонайменше три бронемашини.
Що відомо про M577
M577 - командно-штабна машина, яка була створена на базі бронетранспортера M113. Призначена для виконання функцій мобільного командного пункту рівня батальйону. Але модернізовані версії M577 можуть керувати німецькими САУ PzH 2000, які вже є на озброєнні ЗСУ.
Раніше Литва вже передавала M577 Україні. Всього у Литви 168 німецьких бронетранспортерів M577, які вона закупила ще у 2016 році. Скільки вже віддали Україні - не розголошується.
Фото: командно-штабна машина M577 (з відкритих джерел)
Допомога Україні від Литви
Литва є одним із найактивніших союзників України від початку повномасштабного вторгнення росіян. Вона надає нашим захисникам військову допомогу, а також підтримує членство нашої країни в Євросоюзі та НАТО.
У січні Литва схвалила пакет довгострокової допомоги Україні на 200 мільйонів євро. Про це під час свого візиту до Києва заявив президент Гітанас Науседа.
А на початку квітня в Литві оголосили про плани закупити для української армії майже 3000 FPV-дронів. На ці потреби з литовського бюджету виділять 2 млн євро.
Крім того, Україна та Литва планують підписати угоду про гарантії безпеки. На початку квітня українська та литовська делегація провели зустріч, щоб визначити графік роботи над підготовкою угоди.
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