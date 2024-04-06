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Украина получила от Литвы командно-штабные машины M577

Украина, Суббота 06 апреля 2024 16:42
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Украина получила от Литвы командно-штабные машины M577 Фото: Литва передала Украине бронемашины M577 (twitter.com/Lithuanian_MoD)
Автор: Дмитрий Левицкий

Украина получила от Литвы партию командно-штабных машин M577. Бронемашины прибыли в Украину вчера, 5 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Литвы.

"Вчера вечером в Украину прибыла новая партия литовской военной помощи: мы передали бронемашины M577", - заявило литовское министерство на странице Twitter.

Сколько именно командно-штабных машин прибыло в Украину, в литовском министерстве не уточнили. Однако на опубликованном в Twitter фото можно увидеть по меньшей мере три бронемашины.

Что известно о M577

M577 - командно-штабная машина, которая была создана на базе бронетранспортера M113. Предназначена для выполнения функций мобильного пункта уровня батальона. Но модернизированные версии M577 могут управлять немецкими САУ PzH 2000, уже находящимися на вооружении ВСУ.

Ранее Литва уже передавала M577 Украине. Всего у Литвы 168 немецких бронетранспортеров M577, которые она закупила еще в 2016 году. Сколько уже отдали Украине - не разглашается.

Командно-штабная машина М577. Фото из открытых источников

Фото: командно-штабная машина M577 (из открытых источников)

Помощь Украине от Литвы

Литва является одним из самых активных союзников Украины с начала полномасштабного вторжения россиян. Она оказывает нашим защитникам военную помощь, а также поддерживает членство нашей страны в Евросоюзе и НАТО.

В январе Литва одобрила пакет долгосрочной помощи Украине на 200 миллионов евро. Об этом во время своего визита в Киев заявлял президент Гитанас Науседа.

А в начале апреля в Литве объявили о планах закупить для украинской армии почти 3000 FPV-дронов. На эти нужды из литовского бюджета выделят 2 млн евро.

Кроме того, Украина и Литва планируют подписать соглашение о гарантиях безопасности. В начале апреля украинская и литовская делегация провели встречу, чтобы определить график работы над подготовкой соглашения.

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