Україна отримала від Латвії перші БТР Patria: що про них відомо

Що відомо про бронетранспортери Patria

Patria 6×6 – це бронетранспортер, розроблений фінською компанією Patria. Завдяки модульній конструкції Patria 6×6 може виконувати широкий спектр завдань: від перевезення піхоти до використання в якості командного пункту або мінометної установки.

У базовій версії вона захищена від стрілецької зброї та мін, але за необхідності може бути модернізована до більш високого рівня захисту.

З 2024 року Patria 6×6 почали серійно виробляти і в Латвії, на новому заводі в місті Валмієра. Проект реалізується у співпраці з Фінляндією, і перша партія вже надійшла на озброєння латвійської армії.

Раніше Міністерство оборони Латвії ще 10 лютого цього року повідомило, що замовило бронетранспортери Patria 6x6 для поставок українським Збройним силам.

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