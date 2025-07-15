Украина получила от Латвии первые БТР Patria: что о них известно

Что известно о бронетранспортерах Patria

Patria 6×6 - это бронетранспортер, разработанный финской компанией Patria. Благодаря модульной конструкции Patria 6×6 может выполнять широкий спектр задач: от перевозки пехоты до использования в качестве командного пункта или минометной установки.

В базовой версии она защищена от стрелкового оружия и мин, но при необходимости может быть модернизирована до более высокого уровня защиты.

С 2024 года Patria 6×6 начали серийно производить и в Латвии, на новом заводе в городе Валмиера. Проект реализуется в сотрудничестве с Финляндией, и первая партия уже поступила на вооружение латвийской армии.

Ранее Министерство обороны Латвии еще 10 февраля этого года сообщило, что заказало бронетранспортеры Patria 6x6 для поставок украинским Вооруженным силам.

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