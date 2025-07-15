Україна отримала від Латвії перші БТР Patria: що про них відомо

Українські військові отримали від Латвії першу партію нових бронетранспортерів Patria, перша партія нової техніки вже доставлена в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

За його словами, загалом ідеться про 42 одиниці такої та іншої техніки загальною вартістю близько 70 млн євро, яку Латвія найближчим часом передасть Україні у рамках нового пакета оборонної допомоги.

"Окремо подякував за новий пакет допомоги, зокрема постачання важкої броньованої техніки Patria. Премʼєр-міністерка повідомила, що перша партія БТР уже прибула в Україну, а наступна – на шляху", - зазначив Шмигаль.

Що відомо про бронетранспортери Patria

Patria 6×6 – це бронетранспортер, розроблений фінською компанією Patria. Завдяки модульній конструкції Patria 6×6 може виконувати широкий спектр завдань: від перевезення піхоти до використання в якості командного пункту або мінометної установки.

У базовій версії вона захищена від стрілецької зброї та мін, але за необхідності може бути модернізована до більш високого рівня захисту.

З 2024 року Patria 6×6 почали серійно виробляти і в Латвії, на новому заводі в місті Валмієра. Проект реалізується у співпраці з Фінляндією, і перша партія вже надійшла на озброєння латвійської армії.

Раніше Міністерство оборони Латвії ще 10 лютого цього року повідомило, що замовило бронетранспортери Patria 6x6 для поставок українським Збройним силам.

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