Україна отримала від Іспанії другу партію ракет для Patriot, - ЗМІ

Україна отримала від Іспанії другу партію зенітних ракет для Patriot. Вона прибула в Україну в п'ятницю, 21 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Mundo.

Міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес на засіданні "Раммштайн" у травні заявила, що Patriot є частиною "важливої партії", доставленої в червні цього року. Крім Patriot, у поставку входить друга партія бойових танків Leopard, різні види боєприпасів, включно зі 155-мм артилерійськими снарядами, системами захисту від безпілотників, оптико-електронними системами спостереження і стеження, а також дистанційними збройовими вежами.