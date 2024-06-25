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Україна отримала від Іспанії другу партію ракет для Patriot, - ЗМІ

Вівторок 25 червня 2024 10:25
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Україна отримала від Іспанії другу партію ракет для Patriot, - ЗМІ Фото: міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Україна отримала від Іспанії другу партію зенітних ракет для Patriot. Вона прибула в Україну в п'ятницю, 21 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Mundo.

Міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес на засіданні "Раммштайн" у травні заявила, що Patriot є частиною "важливої партії", доставленої в червні цього року.

Крім Patriot, у поставку входить друга партія бойових танків Leopard, різні види боєприпасів, включно зі 155-мм артилерійськими снарядами, системами захисту від безпілотників, оптико-електронними системами спостереження і стеження, а також дистанційними збройовими вежами.

Допомога Україні від Іспанії

З початку повномасштабного вторгнення Росії, Україна отримує значну допомогу від Іспанії. Надана допомога включає в себе підтримку як на військовому, так і гуманітарному рівні, а також фінансову допомогу.

Президент Володимир Зеленський говорив, що для захисту України від російських атак Іспанія надасть додаткові засоби протиповітряної оборони.

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