Украина получила от Испании вторую партию ракет для Patriot, - СМИ
Украина получила от Испании вторую партию зенитных ракет для Patriot. Она прибыла в Украину в пятницу, 21 июня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Mundo.
Министр обороны Испании Маргарита Роблес на заседании "Раммштайн" в мае заявила, что Patriot являются частью "важной партии", доставленной в июне этого года.
Помимо Patriot, в поставку входит вторая партия боевых танков Leopard, различные виды боеприпасов, включая 155-мм артиллерийские снаряды, системы защиты от беспилотников, оптико-электронные системы наблюдения и слежения, а также дистанционные оружейные башни.
Помощь Украине от Испании
С начала полномасштабного вторжения России, Украина получает значительную помощь от Испании. Оказываемая помощь включает в себя поддержку как на военном, так и гуманитарном уровне, а также финансовую помощь.
Президент Владимир Зеленский говорил, что для защиты Украины от российских атак Испания предоставит дополнительные средства противовоздушной обороны.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.