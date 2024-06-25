Украина получила от Испании вторую партию ракет для Patriot, - СМИ

Украина получила от Испании вторую партию зенитных ракет для Patriot. Она прибыла в Украину в пятницу, 21 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Mundo.

Министр обороны Испании Маргарита Роблес на заседании "Раммштайн" в мае заявила, что Patriot являются частью "важной партии", доставленной в июне этого года. Помимо Patriot, в поставку входит вторая партия боевых танков Leopard, различные виды боеприпасов, включая 155-мм артиллерийские снаряды, системы защиты от беспилотников, оптико-электронные системы наблюдения и слежения, а также дистанционные оружейные башни.