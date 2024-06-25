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Украина получила от Испании вторую партию ракет для Patriot, - СМИ

Вторник 25 июня 2024 10:25
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Украина получила от Испании вторую партию ракет для Patriot, - СМИ Фото: министр обороны Испании Маргарита Роблес (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Украина получила от Испании вторую партию зенитных ракет для Patriot. Она прибыла в Украину в пятницу, 21 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Mundo.

Министр обороны Испании Маргарита Роблес на заседании "Раммштайн" в мае заявила, что Patriot являются частью "важной партии", доставленной в июне этого года.

Помимо Patriot, в поставку входит вторая партия боевых танков Leopard, различные виды боеприпасов, включая 155-мм артиллерийские снаряды, системы защиты от беспилотников, оптико-электронные системы наблюдения и слежения, а также дистанционные оружейные башни.

Помощь Украине от Испании

С начала полномасштабного вторжения России, Украина получает значительную помощь от Испании. Оказываемая помощь включает в себя поддержку как на военном, так и гуманитарном уровне, а также финансовую помощь.

Президент Владимир Зеленский говорил, что для защиты Украины от российских атак Испания предоставит дополнительные средства противовоздушной обороны.

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