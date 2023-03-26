Україна отримала від Франції 183 тони енергообладнання

Україна отримала від Франції 22 вантажі енергетичного обладнання як гуманітарної допомоги. Її загальна вага склала 183 тони.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Міністертво енергетики.

Як розповіли у відомстві, з серпня 2022 року Україні було передано генератори різної потужності, автоматичні вимикачі, спецодяг, роз'єднувачі, освітлювальні прилади, хімічна продукція, газове обладнання, необхідне для проведення ремонтних робіт.

Окрім цього у березні 2023 року Франція передала 1389 конвектори та 11 генераторів, їх надала громадська організація "Електрики без кордонів".

"Отримане обладнання використовують для якнайшвидшого відновлення електро- та газопостачання тисячам українських родин. Це внесок наших французьких партнерів не тільки у відновлення української енергосистеми, але і в енергетичну безпеку Європи", - розповів міністр енергетики Герман Галущенко.