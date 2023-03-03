Саудівська Аравія відправила в Україну два літаки з гуманітарною допомогою

Саудівська Аравія відправила два літаки до Польщі зі 168 тоннами допомоги для доставки українському народу. Її надав Центр гуманітарної допомоги короля Саудівської Аравії Салмана.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Анадолу" .

"Сьогодні вранці два саудівські літаки вирушили з міжнародного аеропорту імені короля Халіда в столиці Ер-Ріяді до польського аеропорту Зусов, що розташований недалеко від кордону з Україною. Два літаки везуть 168 тонн саудівської допомоги українському народу", - ідеться в повідомленні.

Допомога включає в себе матеріали для будівництва житла, електрогенератори та медичні препарати, які будуть доставлені через польський кордон в Україну.

Нагадаємо, 26 лютого міністр закордонних справ Саудівської Аравії принц Файсал бін Фархан Аль Сауд відвідав Україну з робочим візитом. Під час його візиту було підписано документи про надання допомоги Україні. Зокрема, Саудівська Аравія передасть Україні допомогу на 400 млн доларів.

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