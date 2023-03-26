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Украина получила от Франции 183 тонны энергооборудования

Фото: Украина получила от Франции 183 тонны энергооборудования (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Украина получила от Франции 22 груза энергетического оборудования в качестве гуманитарной помощи. Ее общий вес составил 183 тонны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на министерство энергетики.

Как рассказали в ведомстве, с августа 2022 года Украине были переданы генераторы разной мощности, автоматические выключатели, спецодежда, разъединители, осветительные приборы, химическая продукция, газовое оборудование, необходимое для проведения ремонтных работ.

Кроме того, в марте 2023 года Франция передала 1389 конвектора и 11 генераторов, их предоставила общественная организация "Электричества без границ".

"Полученное оборудование используют для скорейшего восстановления электро- и газоснабжения тысячам украинских семей. Это вклад наших французских партнеров не только в восстановление украинской энергосистемы, но и в энергетическую безопасность Европы", - рассказал министр энергетики Герман Галущенко.

Фото: Украина получила от Франции 183 тонны энергооборудования (t.me/energyofukraine)

Ранее РБК-Украина сообщало, что Саудовская Аравия отправила два самолета в Польшу со 168 тоннами пособия для доставки украинскому народу. Ее оказал Центр гуманитарной помощи королю Саудовской Аравии Салману.

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