Україна отримала від Євросоюзу близько 400 шкільних автобусів

Українські громади отримали понад 370 шкільних автобусів завдяки програмі солідарності "Шкільні автобуси для України". Кампанію запустили восени 2022 року Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та перша леді України Олена Зеленська

"Минулого року під час візиту до Європарламенту розповіла про цю потребу пані Президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн. І ось українські громади отримують понад 370 автобусів. Це великий прояв солідарності. Це прямий маршрут у майбутнє дітей – їх та всієї країни – посеред війни. Ось що таке шкільні автобуси, ось чому вони є важливими", - зазначила дружина Президента.

Єврокомісія купила 100 автобусів для України за 14 мільйонів євро. Ще 271 автобус надали державні та приватні організації країн ЄС.

"Ця жорстока війна позбавила тисячі українських дітей невинності та дитинства. Але вона не позбавить їхнього світлого та щасливого майбутнього, на яке вони заслуговують. Ось чому я щаслива, що ми можемо допомогти безпечно возити українських дітей до шкіл. Надання понад 370 шкільних автобусів Європейською комісією та державами-членами демонструє нашу спільну відданість майбутнім поколінням українців", - заявила Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн

Автобуси розподілять між шістьма областями, які постраждали від російської агресії: Київської, Сумської, Миколаївської, Дніпропетровської, Львівської та Чернігівської.

"Потреба в автобусах досі залишається. Наразі не вистачає приблизно 2100 автобусів. Зокрема, не вистачає понад 200 одиниць транспорту для дітей з інвалідністю. Тому допомога партнерів є вкрай важливою для українських громад та учнівства", - зазначив міністр освіти і науки Оксен Лісовий. , який був присутній на зустрічі

Олена Зеленська зазначила, що серед нових автобусів є й інклюзивні підйомники для учнів, які мають колісні крісла. Це допоможе забезпечити доступ до освіти всім українським учням.

"Бажаю громадам, які їх отримають, користуватися. Наші діти стійко переносять увесь тягар воєнного часу, ще й мають мужність навчатися. Тому ми маємо створити для них найкращі умови. Це наш обов'язок", - сказала Олена Зеленська.

Нагадаємо, сьогодні президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн приїхала з офіційним візитом до Києва. Вона заявила, що Україна досягла відмінного прогресу на шляху до ЄС, а також виступила у Верховній Раді.