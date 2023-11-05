Украина получила от Евросоюза около 400 школьных автобусов

Украинские общины получили более 370 школьных автобусов, благодаря программе солидарности "Школьные автобусы для Украины". Кампанию запустили осенью 2022 года Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен и первая леди Украины Елена Зеленская

"В прошлом году во время визита в Европарламент рассказала об этой необходимости госпоже Президенту Еврокомиссии Урсули фон дер Ляен. И вот украинские общины получают более 370 автобусов. Это большое проявление солидарности. Это прямой маршрут в будущее детей - их и всей страны - посреди войны. Вот что такое школьные автобусы, вот почему они важны", - отметила супруга Президента.

Еврокомиссия купила 100 автобусов для Украины за 14 миллионов евро. Еще 271 автобус предоставили государственные и частные организации стран ЕС.

"Эта жестокая война лишила тысячи украинских детей невинности и детства. Но она не лишит их светлого и счастливого будущего, которого они заслуживают. Вот почему я счастлива, что мы можем помочь безопасно возить украинских детей в школы. Предоставление более 370 школьных автобусов Европейской комиссией и государствами-членами демонстрирует нашу общую преданность будущим поколениям украинцев", - заявила Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен

Автобусы распределят между шестью областями, пострадавшими от российской агрессии: Киевской, Сумской, Николаевской, Днепропетровской, Львовской и Черниговской.

"Потребность в автобусах до сих пор остается. Сейчас не хватает примерно 2100 автобусов. В частности, не хватает более 200 единиц транспорта для детей с инвалидностью. Поэтому помощь партнеров крайне важна для украинских общин и ученичества", - отметил министр образования и науки Оксен Лисовой, который присутствовал на встрече.

Елена Зеленская отметила, что среди новых автобусов есть и инклюзивные, имеющие подъемники для учащихся, пользующихся колесными креслами. Это поможет обеспечить доступ к образованию всем украинским учащимся.

"Желаю общинам, которые их получат, пользоваться. Наши дети стойко переносят всю тяжесть военного времени, еще и имеют мужество учиться. Поэтому мы должны создать для них лучшие условия. Это наша обязанность", - сказала Елена Зеленская.

Напомним, сегодня президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен приехала с официальным визитом в Киев. Она заявила, что Украина добилась отличного прогресса на пути в ЕС, а также выступила в Верховной Раде.