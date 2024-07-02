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Україна отримала від ЄС тисячі сонячних панелей для встановлення на лікарнях

Фото: Сонячні панелі в Україні встановлять на лікарнях (facebook.com/minenergoUkraine)
Автор: Олександр Білоус

Україна отримала близько 5,8 тисячі сонячних панелей загальною потужністю близько 2 МВт для лікарень у рамках проекту Європейської комісії "Промінь надії".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міненерго.

Про ініціативу раніше було оголошено президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Енергетичне обладнання надійде до закладів охорони здоров’я в Житомирській, Волинській, Хмельницькій, Київській та Одеській областях.

Додаткове обладнання для встановлення сонячних панелей закуповуватиметься коштами Фонду підтримки енергетики України. Надалі кількість закладів охорони здоров’я, яким буде передано обладнання, зростатиме, повідомили в прес-службі.

Раніше повідомлялося, що в України є план дій на випадок тривалих відключень електроенергії. В нього входить забезпечення генераторами медичних закладів та об’єктів критичної інфраструктури, функціонування "пунктів незламності".

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я забезпечило всі українські лікарні генераторами. Вони мають забезпечити роботу закладів у випадку блекаутів.

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