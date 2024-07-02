Украина получила от ЕС тысячи солнечных панелей для установки на больницах

Ранее сообщалось, что у Украины есть план действий на случай длительных отключений электроэнергии . В него входит обеспечение генераторами медицинских учреждений и объектов критической инфраструктуры, функционирование "пунктов несокрушимости".

Напомним, Министерство здравоохранения обеспечило все украинские больницы генераторами. Они должны обеспечить работу заведений в случае блекаутов.