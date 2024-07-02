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Украина получила от ЕС тысячи солнечных панелей для установки на больницах

Украина, Вторник 02 июля 2024 15:19
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Украина получила от ЕС тысячи солнечных панелей для установки на больницах Фото: Солнечные панели в Украине установят на больницах (facebook.com/minenergoUkraine)
Автор: Александр Белоус

Украина получила около 5,8 тысяч солнечных панелей общей мощностью около 2 МВт для больниц в рамках проекта Европейской комиссии "Луч надежды".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.

Об инициативе ранее была объявлена президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Энергетическое оборудование поступит в учреждения здравоохранения в Житомирской, Волынской, Хмельницкой, Киевской и Одесской областях.

Дополнительное оборудование для установки солнечных панелей будет закупаться средствами Фонда поддержки энергетики Украины. В дальнейшем количество учреждений здравоохранения, которым будет передано оборудование, будет расти, сообщили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что у Украины есть план действий на случай длительных отключений электроэнергии . В него входит обеспечение генераторами медицинских учреждений и объектов критической инфраструктуры, функционирование "пунктов несокрушимости".

Напомним, Министерство здравоохранения обеспечило все украинские больницы генераторами. Они должны обеспечить работу заведений в случае блекаутов.

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