Україна отримала від ЄС ще 1 млрд євро за рахунок російських активів

"Це третій транш в межах ініціативи G7, забезпечений доходами від заморожених російських активів. Кошти спрямуємо на пріоритетні видатки держбюджету", - написав він.

За його словами, загалом за програмою ERA європейські союзники надали Україні 5 млрд євро.

Шмигаль повідомив, що про транш було оголошено під час його зустрічі з комісаром ЄС з питань економіки та продуктивності Валдісом Домбровскісом у Брюсселі.

"Наголосив на зустрічі, що наш пріоритет - повна конфіскація заморожених російських суверенних активів, які мають бути використані як ресурс для відбудови України. Приділили цьому питанню окрему увагу", - зазначив Шмигаль.

Механізм "Великої сімки"

Механізм передбачає отримання від країн G7 50 млрд доларів із подальшим погашенням за рахунок доходів від використання заморожених російських активів.

Заплановано отримати 20 млрд доларів від США, 20 млрд доларів від ЄС, 3 млрд доларів від Великої Британії, 3,7 млрд доларів від Канади та 3 млрд доларів від Японії.

Особливість програми полягає у можливості спрямування частини цих коштів (від ЄС та Великої Британії) безпосередньо на оборонні потреби.

У березні Україна отримала 5,172 млрд доларів від міжнародних партнерів, у тому числі в межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). Ці кошти були зараховані в резерви.

Крім того, Україна отримала кредит 970 млн доларів відповідно до угоди між Україною та Великобританією в межах ERA. Ці кошти не були зараховані до міжнародних резервів України у зв’язку з їх обмеженим (цільовим) призначенням щодо використання.