Украина получила от ЕС еще 1 млрд евро за счет российских активов

"Это третий транш в рамках инициативы G7, обеспеченный доходами от замороженных российских активов. Средства направим на приоритетные расходы госбюджета", - написал он.

По его словам, всего по программе ERA европейские союзники предоставили Украине 5 млрд евро.

Шмыгаль сообщил, что о транше было объявлено во время его встречи с комиссаром ЕС по вопросам экономики и производительности Валдисом Домбровскисом в Брюсселе.

"Подчеркнул на встрече, что наш приоритет - полная конфискация замороженных российских суверенных активов, которые должны быть использованы как ресурс для восстановления Украины. Уделили этому вопросу отдельное внимание", - отметил Шмыгаль.

Механизм "Большой семерки"

Механизм предусматривает получение от стран G7 50 млрд долларов с последующим погашением за счет доходов от использования замороженных российских активов.

Запланировано получить 20 млрд долларов от США, 20 млрд долларов от ЕС, 3 млрд долларов от Великобритании, 3,7 млрд долларов от Канады и 3 млрд долларов от Японии.

Особенность программы заключается в возможности направления части этих средств (от ЕС и Великобритании) непосредственно на оборонные нужды.

В марте Украина получила 5,172 млрд долларов от международных партнеров, в том числе в рамках инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). Эти средства были зачислены в резервы.

Кроме того, Украина получила кредит 970 млн долларов в соответствии с соглашением между Украиной и Великобританией в рамках ERA. Эти средства не были зачислены в международные резервы Украины в связи с их ограниченным (целевым) назначением по использованию.