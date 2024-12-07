Україна отримала від Данії другу партію F-16

"Друга партія F-16 для України від Данії вже в Україні. Це лідерство в захисті життя, яке вирізняє Данію", - написав президент.

Надані Данією літаки з першої партії вже збивають російські ракети і рятують українців та інфраструктуру.

"Зараз наш повітряний щит посилений додатково. Якби всі партнери були саме такими рішучими, вже б вдалось унеможливити російський терор. Метте, (прем'єрка Данії Метте Фредеріксен, - ред.) дякую тобі, твоїй команді і всьому данському народові", - наголосив Зеленський.