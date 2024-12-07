Украина получила от Дании вторую партию F-16

"Вторая партия F-16 для Украины от Дании уже в Украине. Это лидерство в защите жизни, отличающее Данию", - написал президент.

Предоставленные Данией самолеты из первой партии уже сбивают российские ракеты и спасают украинцев и инфраструктуру.

"Сейчас наш воздушный щит усилен дополнительно. Если бы все партнеры были именно такими решительными, уже удалось бы сделать невозможным российский террор. Мэтте, (премьер Дании Мэтте Фредериксен, - ред.) спасибо тебе, твоей команде и всему датскому народу", - подчеркнул Зеленский.