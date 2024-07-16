Україна отримала від Чехії перші 50 тисяч снарядів, частина вже на фронті, - Шмигаль

Нагадаємо, що в лютому цього року на Мюнхенській конференції з безпеки президент Чехії Петр Павел заявив, що його країна знайшла для України сотні тисяч снарядів, але проєкт потребує фінансування. До ініціативи долучилися країни, такі як Португалія, Фінляндія, Німеччина та Литва.

Наприкінці червня чеський прем'єр-міністр Петро Фіала повідомив, що перша партія вже прибула до України. Міністр оборони Чехії Яна Чернохова уточнила, що це 50 тисяч одиниць боєприпасів, і мета - поставити 500 тисяч боєприпасів цього року в рамках ініціативи.

Пізніше президент Володимир Зеленський підтвердив, що снаряди від Чехії вже посилюють українських військових на полі бою. Завдяки цьому різниця в кількості пострілів між військами РФ та України скоротилася більш ніж удвічі.

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