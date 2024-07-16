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Україна отримала від Чехії перші 50 тисяч снарядів, частина вже на фронті, - Шмигаль

Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Частина снарядів, які Україна почала одержувати у рамках ініціативи Чехії, вже знаходиться на лінії фронту.

Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час пресконференції зі своїм чеським колегою Петром Фіалою.

За словами Шмигаля, під час його візиту до Чехії важливим пунктом була і чеська ініціатива щодо постачання боєприпасів українським військовим. Він зауважив, що ініціатива вже діє і значно покращила позиції ЗСУ на фронті.

"Ця ініціатива вже діє - перші 50 тисяч снарядів вже в Україні. Частина з них вже на лінії фронту знищує російських окупантів. Маємо гарні перспективи і сподіваємось на спільні проекти з виробництва боєприпасів на майбутнє", - розповів Шмигаль.

Чеська ініціатива щодо боєприпасів для України

Нагадаємо, що в лютому цього року на Мюнхенській конференції з безпеки президент Чехії Петр Павел заявив, що його країна знайшла для України сотні тисяч снарядів, але проєкт потребує фінансування. До ініціативи долучилися країни, такі як Португалія, Фінляндія, Німеччина та Литва.

Наприкінці червня чеський прем'єр-міністр Петро Фіала повідомив, що перша партія вже прибула до України. Міністр оборони Чехії Яна Чернохова уточнила, що це 50 тисяч одиниць боєприпасів, і мета - поставити 500 тисяч боєприпасів цього року в рамках ініціативи.

Пізніше президент Володимир Зеленський підтвердив, що снаряди від Чехії вже посилюють українських військових на полі бою. Завдяки цьому різниця в кількості пострілів між військами РФ та України скоротилася більш ніж удвічі.

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