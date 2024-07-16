Украина получила от Чехии первые 50 тысяч снарядов, часть уже на фронте, - Шмигаль

Напомним, что в феврале этого года на Мюнхенской конференции по безопасности президент Чехии Петр Павел заявил, что его страна нашла для Украины сотни тысяч снарядов, но проект нуждается в финансировании. К инициативе присоединились страны, такие как Португалия, Финляндия, Германия и Литва.

В конце июня чешский премьер-министр Петр Фиала сообщил, что первая партия уже прибыла в Украину. Министр обороны Чехии Яна Чернохова уточнила, что это 50 тысяч единиц боеприпасов, и цель – поставить 500 тысяч боеприпасов в этом году в рамках инициативы.

Позже президент Владимир Зеленский подтвердил, что снаряды от Чехии уже усугубляют украинских военных на поле боя. Благодаря этому разница в количестве выстрелов между войсками РФ и Украины сократилась более чем вдвое.

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