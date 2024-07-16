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Украина получила от Чехии первые 50 тысяч снарядов, часть уже на фронте, - Шмигаль

Фото: премьер-министр Денис Шмигаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Часть снарядов, которые Украина начала получать по инициативе Чехии, уже находится на линии фронта.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал премьер-министр Денис Шмигаль во время пресс-конференции со своим чешским коллегой Петром Фиалой.

По словам Шмыгаля, во время его визита в Чехию важным пунктом была и чешская инициатива по поставке боеприпасов украинским военным. Он отметил, что инициатива уже действует и значительно улучшила позиции ВСУ на фронте.

"Эта инициатива уже действует – первые 50 тысяч снарядов уже в Украине. Часть из них уже на линии фронта уничтожает российских оккупантов. Есть хорошие перспективы и надеемся на совместные проекты по производству боеприпасов на будущее", - рассказал Шмигаль.

Чешская инициатива по боеприпасам для Украины

Напомним, что в феврале этого года на Мюнхенской конференции по безопасности президент Чехии Петр Павел заявил, что его страна нашла для Украины сотни тысяч снарядов, но проект нуждается в финансировании. К инициативе присоединились страны, такие как Португалия, Финляндия, Германия и Литва.

В конце июня чешский премьер-министр Петр Фиала сообщил, что первая партия уже прибыла в Украину. Министр обороны Чехии Яна Чернохова уточнила, что это 50 тысяч единиц боеприпасов, и цель – поставить 500 тысяч боеприпасов в этом году в рамках инициативы.

Позже президент Владимир Зеленский подтвердил, что снаряды от Чехии уже усугубляют украинских военных на поле боя. Благодаря этому разница в количестве выстрелов между войсками РФ и Украины сократилась более чем вдвое.

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