Україна отримала вертоліт Black Hawk від чеських волонтерів

Збір на Black Hawk

Нагадаємо, у грудні минулого року Головне управління розвідки Міноборони України повідомляло, що чехи збирають гроші на вертоліт Black Hawk саме для українських розвідників.

Станом на грудень було відомо, що волонтери зібрали дві третини від вартості вертольота - 3 млн доларів.

У ГУР зазначали, що в розпорядженні розвідників є вже кілька таких вертольотів. Їх використовують для знищення російських окупантів.

UH-60 Black Hawk - це багатоцільовий військовий вертоліт середнього класу.

Сьогодні існує безліч його варіантів - включно з морським SH-60, аварійно-рятувальним HH-60, береговим MH-60 і цивільним S-70, які експлуатуються США та іншими країнами світу.

Black Hawk прославився своєю надійністю, універсальністю та витривалістю. Він використовується для перевезення військ, проведення повітряних операцій, медичної евакуації, командування і контролю, а також спеціальних і гуманітарних місій.