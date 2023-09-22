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Україна отримала транш макрофінансової допомоги ЄС на 1,5 млрд євро

Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Україна отримала восьмий транш макрофінансової допомоги у розмірі 1,5 млрд євро від Європейського союзу. Загалом бюджетна підтримка ЄС у 2023 році вже становить 13,5 млрд євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Дениса Шмигаля Twiiter.

"Загальна підтримка Євросоюзом України досягла близько 70 млрд євро з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну", - написав він.

Макрофінансова допомога

У 2023 році ЄС надасть Україні 18 млрд євро макрофінансової допомоги. Термін погашення кредиту становить 35 років. При цьому відсотки та інші платежі за обслуговування кредиту замість України сплачуватимуть ЄС.

Макрофінансова допомога спрямовується на фінансування пріоритетних видатків держбюджету, у тому числі соціальних та гуманітарних.

Зазначимо, Кабінет міністрів України розраховує отримати від міжнародних партнерів у 2024 році допомогу на суму 41,4 млрд доларів. Макрофінансова допомога ЄС становитиме 9 млрд доларів.

Європейська комісія запропонувала створити новий інструмент для України в рамках бюджету ЄС, що включає гранти, позички та гарантії для покриття частини поточних видатків України та фінансування термінових проектів реконструкції. Він забезпечить постійну фінансову підтримку до 2027 р. та покриє 45% дефіциту держбюджету України на цей період. Планується створення Українського фонду обсягом 50 млрд євро.

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