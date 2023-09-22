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Украина получила транш макрофинансовой помощи ЕС на 1,5 млрд евро

Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Украина получила восьмой транш макрофинансовой помощи в размере 1,5 млрд евро от Европейского союза. В целом бюджетная поддержка ЕС в 2023 году уже составляет 13,5 млрд евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля Twiiter.

"Общая поддержка Евросоюзом Украина достигла около 70 млрд евро с момента полномасштабного вторжения России в Украину", - написал он.

Макрофинансовая помощь

В 2023 году ЕС предоставит Украине 18 млрд евро макрофинансовой помощи. Срок погашения кредита составляет 35 лет. При этом проценты и другие платежи за обслуживание кредита вместо Украины будут платить ЕС.

Макрофинансовая помощь направляется на финансирование приоритетных расходов госбюджета, в том числе социальных и гуманитарных.

Отметим, Кабинет министров Украины рассчитывает получить от международных партнеров в 2024 году помощь на сумму 41,4 млрд долларов. Макрофинансовая помощь ЕС составит  9 млрд долларов.

Европейская комиссия предложила создать новый инструмент для Украины в рамках бюджета ЕС, включающего гранты, ссуды и гарантии для покрытия части текущих расходов Украины и финансирования срочных проектов реконструкции. Он обеспечит постоянную финансовую поддержку до 2027 г. и покроет 45% дефицита госбюджета Украины на этот период. Планируется создание Украинского фонда объемом 50 млрд евро.

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