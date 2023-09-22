Украина получила транш макрофинансовой помощи ЕС на 1,5 млрд евро

"Общая поддержка Евросоюзом Украина достигла около 70 млрд евро с момента полномасштабного вторжения России в Украину", - написал он.

Макрофинансовая помощь

В 2023 году ЕС предоставит Украине 18 млрд евро макрофинансовой помощи. Срок погашения кредита составляет 35 лет. При этом проценты и другие платежи за обслуживание кредита вместо Украины будут платить ЕС.

Макрофинансовая помощь направляется на финансирование приоритетных расходов госбюджета, в том числе социальных и гуманитарных.

Отметим, Кабинет министров Украины рассчитывает получить от международных партнеров в 2024 году помощь на сумму 41,4 млрд долларов. Макрофинансовая помощь ЕС составит 9 млрд долларов.

Европейская комиссия предложила создать новый инструмент для Украины в рамках бюджета ЕС, включающего гранты, ссуды и гарантии для покрытия части текущих расходов Украины и финансирования срочных проектов реконструкции. Он обеспечит постоянную финансовую поддержку до 2027 г. и покроет 45% дефицита госбюджета Украины на этот период. Планируется создание Украинского фонда объемом 50 млрд евро.