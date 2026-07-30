Україна отримала транш на 3,47 млрд євро від ЄС

Україна отримала черговий транш від Євросоюзу в розмірі 3,47 мільярда євро. Кошти підуть на оборону та найважливіші потреби держави.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра України Сергія Корецького.
Держава отримала 3,47 мільярда євро в межах європейського механізму Ukraine Support Loan. Кошти вже надійшли до державного бюджету.
"Ці кошти будуть спрямовані на посилення оборони та фінансування першочергових потреб", - заявив Сергій Корецький.
Прем'єр-міністр також назвав загальні цифри фінансування, яке Україна отримує в межах цього механізму цього року.
Загалом у 2026 році в межах Ukraine Support Loan для України передбачено 45 мільярдів євро. Станом на сьогодні країна вже залучила 11,6 мільярда євро.
З них:
Раніше повідомлялося, що 21 липня Рада директорів МВФ затвердила перший перегляд програми розширеного фінансування для України.
Тоді держбюджет поповнився на 690 мільйонів доларів, а загальний обсяг отриманих коштів за програмою EFF сягнув 2,2 мільярда доларів.
24 липня стало відомо, що Міжнародний валютний фонд пом'якшив частину умов співпраці з Україною, але водночас посилив вимоги до реформ.
Фонд наполягає на підвищенні тарифів, оподаткуванні посилок та запровадженні ПДВ для частини підприємців.