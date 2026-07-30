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Украина получила транш на 3,47 млрд евро от ЕС

13:22 30.07.2026 Чт
2 мин
На что используют деньги?
aimg Елена Чупровская
Фото: Более трех миллиардов евро получила Украина от ЕС на первоочередные нужды

Украина получила очередной транш от Евросоюза в размере 3,47 млрд евро. Денежные средства пойдут на оборону и важнейшие потребности государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Сергея Корецкого.

Сколько денег получила Украина

Государство получило 3,47 миллиарда евро в рамках европейского механизма Ukraine Support Loan. Средства уже поступили в государственный бюджет.

На что пойдут деньги

"Эти средства будут направлены на усиление обороны и финансирование первоочередных потребностей", - заявил Сергей Корецкий.

Премьер-министр также назвал общие цифры финансирования, которые Украина получает в рамках этого механизма в этом году.

Сколько средств предусмотрено на 2026 год

В целом в 2026 году в рамках Ukraine Support Loan для Украины предусмотрено 45 миллиардов евро. По состоянию на сегодняшний день страна уже привлекла 11,6 миллиарда евро.

Из них:

  • 3,2 миллиарда евро пошли на бюджетные нужды;
  • 8,4 миллиарда евро направились на оборону.

Ранее сообщалось, что 21 июля Совет директоров МВФ утвердил первый пересмотр программы расширенного финансирования для Украины .

Тогда госбюджет пополнился на 690 миллионов долларов, а общий объем полученных средств по программе EFF составил 2,2 миллиарда долларов.

24 июля стало известно, что Международный валютный фонд смягчил часть условий сотрудничества с Украиной, но в то же время ужесточил требования к реформам.

Фонд настаивает на повышении тарифов, налогообложении посылок и введении НДС для части предпринимателей.

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