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Україна отримала транш на 1,9 млрд євро від ЄС

Фото: транш від ЄС на 1,9 млрд євро надійшов від ЄС (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Державний бюджет України отримав транш на 1,9 млрд євро від Європейського Союзу за програмою Ukraine Facility.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінфіну.

Як зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко, ЄС є ключовим партнером України, який продовжує відігравати вирішальну роль у пришвидшенні перемоги та зміцненні економічної стійкості країни.

За його словами, від початку повномасштабної війни ЄС надав Україні майже 35 млрд євро прямої бюджетної допомоги.

"Ці кошти сприяли підтримці макроекономічної стабільності, а також дозволяють забезпечувати фінансування пріоритетних бюджетних потреб", - додав міністр.

Ukraine Facility

Нагадаємо, у лютому 2024 року Європарламент затвердив регламент програми Ukraine Facility. Програма підтримки України від ЄС обсягом 50 млрд євро діятиме з 2024 по 2027 рік

Україна вже отримала 6 млрд євро фінансової підтримки у березні та квітні цього року за виконання 5 індикаторів першого кварталу. У другому кварталі необхідно виконати 9 індикаторів, що дозволить отримати 4,1 млрд євро у вересні 2024 року.

Загалом план для Ukraine Facility включає 151 індикатор з 69 напрямів реформ, виконання яких заплановано на період до 2027 року.

За даними Мінфіну, на 20 червня з початку 2024 року Україна отримала близько 11,8 млрд доларів міжнародного фінансування. Найбільше надав ЄС – 6,5 млрд доларів. Очікується, що МВФ виділить 2,2 млрд доларів наприкінці червня.

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