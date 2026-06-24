Україна отримала шведські "Жирафи" проти "Шахедів" та крилатих ракет

РЛС Giraffe є розробкою шведської компанії Saab. Вони поєднують можливості радіолокаційного спостереження та інтегровану систему управління, контролю і звʼязку, що дозволяє швидко виявляти загрози та координувати відповідні дії.

Радіолокаційні станцій компанії Saab здійснюють моніторинг повітряного простору та виявляють повітряні цілі на максимальній відстані до 100 км та висотах до 20 км, залежно від модифікації РЛС. Вони виявляють широкий спектр обʼєктів: від надзвукових винищувачів, крилатих ракет і гелікоптерів до повільних та низьковисотних БпЛА.

Станція може розміщуватись, в залежності від модифікацій, на різних платформах: стаціонарно, на вантажівках, гусеничному транспорті та на пікапах, що дає можливість побудови гнучкої системи радіолокаційної розвідки.

Система здатна одночасно здійснювати моніторинг повітряного простору, виявляти цілі для засобів ППО, а також виявляти вогонь артилерії та мінометів.

Радар має високу частоту оновлення даних – час повторного захоплення цілі становить лише одну секунду. Це забезпечує актуальну картину повітряної обстановки в режимі реального часу.

Система здатна розгортатися менш ніж за 10 хвилин, а час її згортання складає менш як 5 хвилин. Додатково система може бути оснащена функцією виявлення цілей на поверхні моря, а також спеціалізованими можливостями для протидії БпЛА.