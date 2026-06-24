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Украина получила шведские "Жирафы" против "Шахедов" и крылатых ракет

11:23 24.06.2026 Ср
2 мин
Шведские РЛС даже могут обнаруживать цели на поверхности воды
aimg Константин Широкун
Фото: Украина получила шведские "Жирафы" против "Шахедов" (saab.com)

Украинские войска получили шведские радиолокационные системы Giraffe, способные обнаруживать беспилотники разных типов, самолеты и крылатые ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

РЛС Giraffe является разработкой шведской компании Saab. Они объединяют возможности радиолокационного наблюдения и интегрированную систему управления, контроля и связи, что позволяет быстро обнаруживать угрозы и координировать соответствующие действия.

Радиолокационные станции компании Saab осуществляют мониторинг воздушного пространства и обнаруживают воздушные цели на максимальном расстоянии до 100 км и высотах до 20 км в зависимости от модификации РЛС. Они обнаруживают широкий спектр объектов: от сверхзвуковых истребителей, крылатых ракет и вертолетов до медленных и низковысотных БпЛА.

Станция может размещаться в зависимости от модификаций на разных платформах: стационарно, на грузовиках, гусеничном транспорте и на пикапах, что дает возможность построения гибкой радиолокационной системы разведки.

Система способна одновременно осуществлять мониторинг воздушного пространства, выявлять цели для ПВО, а также выявлять огонь артиллерии и минометов.

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Радар имеет высокую частоту обновления данных – время повторного захвата цели составляет всего одну секунду. Это обеспечивает актуальную картину воздушной обстановки в реальном времени.

Система способна разворачиваться менее чем за 10 минут, а время ее свертывания составляет менее 5 минут. Дополнительно, система может быть оснащена функцией обнаружения целей на поверхности моря, а также специализированными возможностями для противодействия БпЛА.

Ранее сообщалось, что в Украине создали уникальную ракету DART , которую запускают непосредственно из стратосферных аэростатов. Главной особенностью разработки стала ее полная стойкость к враждебным средствам радиоэлектронной борьбы.

Ракету поднимают в небо на специальных шарах, а пуски проходят на большой высоте: в диапазоне от 12 до 18 километров. Специальные сервоприводы отвечают за точность активации. Они содержат стабильную траекторию полета. Система работает надежно при любых условиях сброса.

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