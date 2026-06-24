Украина получила шведские "Жирафы" против "Шахедов" и крылатых ракет

РЛС Giraffe является разработкой шведской компании Saab. Они объединяют возможности радиолокационного наблюдения и интегрированную систему управления, контроля и связи, что позволяет быстро обнаруживать угрозы и координировать соответствующие действия.

Радиолокационные станции компании Saab осуществляют мониторинг воздушного пространства и обнаруживают воздушные цели на максимальном расстоянии до 100 км и высотах до 20 км в зависимости от модификации РЛС. Они обнаруживают широкий спектр объектов: от сверхзвуковых истребителей, крылатых ракет и вертолетов до медленных и низковысотных БпЛА.

Станция может размещаться в зависимости от модификаций на разных платформах: стационарно, на грузовиках, гусеничном транспорте и на пикапах, что дает возможность построения гибкой радиолокационной системы разведки.

Система способна одновременно осуществлять мониторинг воздушного пространства, выявлять цели для ПВО, а также выявлять огонь артиллерии и минометов.

Радар имеет высокую частоту обновления данных – время повторного захвата цели составляет всего одну секунду. Это обеспечивает актуальную картину воздушной обстановки в реальном времени.

Система способна разворачиваться менее чем за 10 минут, а время ее свертывания составляет менее 5 минут. Дополнительно, система может быть оснащена функцией обнаружения целей на поверхности моря, а также специализированными возможностями для противодействия БпЛА.