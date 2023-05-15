UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Україна отримала Samp-T від Франції та Італії, - ЗМІ

Фото: Україна отримала Samp-T від Франції та Італії (mill.in.ua)
Автор: Наталія Кава

Україна отримала зенітний ракетний комплекс дальньої дії SAMP-T, яку обіцяли разом передати Франція та Італія.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на La Stampa.

"В Україну прибув французько-італійський зенітно-ракетний комплекс, його обслуговуванням займатимуться 20 місцевих фахівців", - сказано в повідомленні.

SAMP-T

Комплекс є протиракетною системою, призначення якої - захист поля бою і важливих об'єктів від крилатих ракет, пілотованих і безпілотних літальних апаратів, а також тактичних балістичних ракет.

Його було розроблено європейським консорціумом Eurosam (MBDA Italy, MBDA France, Thales). SAMP-T може знищувати аеродинамічні цілі на відстані до 150 кілометрів на висоті до 25 кілометрів. Він здатний боротися з балістичними ракетами на відстані до 25 кілометрів.

Вага бойової частини - 20 кг, стартова маса - 450 кг. SAMP/T стоїть на озброєнні Італії, Франції та Сінгапуру.

Варто зауважити, що раніше у ЗМІ з'являлась інформація про можливу затримку у передачі Україні зенітного ракетного комплексу дальньої дії SAMP-T.

До цього було відомо, що систему протиповітряної оборони Samp-T буде доставлено в Україну навесні 2023 року.

Додамо, у лютому прем'єр Італії Джорджія Мелоні підтвердила відправку Україні систем SAMP-T разом із Францією.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ФранціяІталіяЗбройні сили УкраїниВійна Росії проти України