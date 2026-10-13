Україна не отримала розвідданих перед ударом балістикою по Києву, - Зеленський

"Щодо цього удару, на жаль, не було попередження від партнерів", - заявив Зеленський.

"Розвідувальні дані про запуск російських балістичних ракет допомагають рятувати життя людей, і це одне з найбільш критичних питань. Саме це допомагає запобігати вбивствам, коли попередження про балістику є", - наголосив глава держави.

Що відомо про атаку

За словами президента, від вечора росіяни випустили по Україні понад сотню різних засобів нападу. Серед них були реактивні дрони, баражуючі боєприпаси та балістичні ракети. Значну частину вдалося збити, але не всі.

У Харкові зруйнований звичайний житловий будинок. Рятувальники майже всю ніч шукали людей під завалами. Від цього удару загинули чотири людини. Ще 41 людину поранено - лише в Харкові і лише за один вечір.

Україна протягом двох діб не завдавала ударів по російській нафтопереробці та енергетиці. Відлік пішов від моменту, коли американський президент оголосив про припинення вогню в енергетиці.

За словами Зеленського, Росія не послухалась американського президента. Вона атакувала українські енергетичні об'єкти та критичну інфраструктуру.

"Під ударами саме за ці дві доби були 19 регіонів нашої країни", - зазначив президент.

"Наша позиція незмінна: Україна готова до дзеркальних деескалаційних кроків, і потрібен дієвий тиск на Росію, щоб деескалація була", - наголосив Зеленський.

"Війни завершуються тоді, коли агресор відчуває, що у нього немає можливості війну затягувати. Тиск світу на Росію сприяє саме цьому - наближенню миру", - сказав глава держави.

"Але пряма чи опосередкована підтримка Росії, гальмування допомоги Україні та ускладнення захисту життя від балістики - це те, що точно не спрацює на мир", - додав він.

Нагадаємо, ввечері 12 жовтня у Києві пролунали вибухи ще до оголошення повітряної тривоги.

Лише після цього Повітряні сили попередили про швидкісну ціль у бік столиці.

Як повідомляло РБК-Україна, вночі проти 13 жовтня Росія атакувала Україну балістикою та дронами.

Росіяни випустили п'ять балістичних ракет із Брянської області РФ і 108 ударних дронів, а до 08:00 протиповітряна оборона збила або подавила 88 дронів.