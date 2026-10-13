Украина не получила разведданных перед ударом баллистики по Киеву, - Зеленский

Когда Россия вчера запустила пять баллистических ракет, от партнеров не было предупреждения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение президента Украины Владимира Зеленского.
"По этому удару, к сожалению, не было предупреждения от партнеров", - заявил Зеленский.
"Разведывательные данные о запуске российских баллистических ракет помогают спасать жизнь людей, и это один из самых критических вопросов. Именно это помогает предотвращать убийства, когда предупреждение о баллистике есть", - подчеркнул глава государства.
По словам президента, с вечера россияне выпустили по Украине более сотни разных средств нападения. Среди них были реактивные дроны, баражирующие боеприпасы и баллистические ракеты. Значительную часть удалось сбить, но не все.
В Харькове разрушен обычный жилой дом. Спасатели почти всю ночь искали людей под завалами. От этого удара погибли четыре человека. Еще 41 человек ранен - только в Харькове и только за один вечер.
Украина в течение суток не наносила удары по российской нефтепереработке и энергетике. Отсчет пошел с момента, когда американский президент объявил о прекращении огня в энергетике.
По словам Зеленского, Россия не послушалась американского президента. Она атаковала украинские энергетические объекты и критическую инфраструктуру.
"Под ударами именно за эти двое суток было 19 регионов нашей страны", - отметил президент.
"Наша позиция неизменна: Украина готова к зеркальным деэскалационным шагам, и нужно действенное давление на Россию, чтобы деэскалация была", - подчеркнул Зеленский.
"Войны завершаются тогда, когда агрессор чувствует, что у него нет возможности затягивать войну. Давление мира на Россию способствует именно этому - приближению мира", - сказал глава государства.
"Но прямая или опосредованная поддержка России, торможение помощи Украине и усложнение защиты жизни от баллистики - это то, что точно не сработает на мир", - добавил он.
Напомним, вечером 12 октября в Киеве раздались взрывы еще до объявления воздушной тревоги.
Лишь после этого Воздушные силы предупредили о скоростной цели в сторону столицы.
Как сообщало РБК-Украина, ночью против 13 октября Россия атаковала Украину баллистикой и дронами.
Россияне выпустили пять баллистических ракет из Брянской области РФ и 108 ударных дронов, а к 08:00 противовоздушная оборона сбила или подавила 88 дронов.
Также мы писали, что в Воздушных силах объяснили, почему взрывы в Киеве прогремели до тревоги.
Начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сказал, что сигнал тревоги может опаздывать, а разведданные от партнеров иногда не доходят до Украины.