Украина не получила разведданных перед ударом баллистики по Киеву, - Зеленский

"По этому удару, к сожалению, не было предупреждения от партнеров", - заявил Зеленский.

"Разведывательные данные о запуске российских баллистических ракет помогают спасать жизнь людей, и это один из самых критических вопросов. Именно это помогает предотвращать убийства, когда предупреждение о баллистике есть", - подчеркнул глава государства.

Что известно об атаке

По словам президента, с вечера россияне выпустили по Украине более сотни разных средств нападения. Среди них были реактивные дроны, баражирующие боеприпасы и баллистические ракеты. Значительную часть удалось сбить, но не все.

В Харькове разрушен обычный жилой дом. Спасатели почти всю ночь искали людей под завалами. От этого удара погибли четыре человека. Еще 41 человек ранен - только в Харькове и только за один вечер.

Украина в течение суток не наносила удары по российской нефтепереработке и энергетике. Отсчет пошел с момента, когда американский президент объявил о прекращении огня в энергетике.

По словам Зеленского, Россия не послушалась американского президента. Она атаковала украинские энергетические объекты и критическую инфраструктуру.

"Под ударами именно за эти двое суток было 19 регионов нашей страны", - отметил президент.

"Наша позиция неизменна: Украина готова к зеркальным деэскалационным шагам, и нужно действенное давление на Россию, чтобы деэскалация была", - подчеркнул Зеленский.

"Войны завершаются тогда, когда агрессор чувствует, что у него нет возможности затягивать войну. Давление мира на Россию способствует именно этому - приближению мира", - сказал глава государства.

"Но прямая или опосредованная поддержка России, торможение помощи Украине и усложнение защиты жизни от баллистики - это то, что точно не сработает на мир", - добавил он.

Напомним, вечером 12 октября в Киеве раздались взрывы еще до объявления воздушной тревоги.

Лишь после этого Воздушные силы предупредили о скоростной цели в сторону столицы.

Как сообщало РБК-Украина, ночью против 13 октября Россия атаковала Украину баллистикой и дронами.

Россияне выпустили пять баллистических ракет из Брянской области РФ и 108 ударных дронов, а к 08:00 противовоздушная оборона сбила или подавила 88 дронов.