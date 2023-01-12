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Украина получила более 50 тел погибших в Еленовке. Продолжается ДНК-экспертиза

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Украина, Четверг 12 января 2023 18:31
Украина получила более 50 тел погибших в Еленовке. Продолжается ДНК-экспертиза Фото: после теракта в Еленовке определить личности погибших можно только с помощью ДНК-экспертизы (скрин видео РБК-Украина)
Автор: Татьяна Зарембо

Продолжается ДНК-экспертиза 54 тел погибших украинских защитников, которых россияне вернули из колонии в Еленовке Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство по вопросам реинтеграции временно-оккупированных территорий Украины.

Как отмечало Минреинтеграции ранее, после сложных переговоров и при посредничестве Международного комитета Красного Креста удалось вернуть 54 тела защитников из Еленовки.

"Их идентификация - один из вопросов, который обсуждался на заседании Координационного штаба по обращению с военнопленными во время встречи с родными военнослужащих. Семьи волнует, как быстро завершится процесс идентификации. Сейчас все еще продолжается ДНК-экспертиза, которая в этом случае требует много времени", - говорится в сообщении ведомства.

По словам представителя Офиса уполномоченного по пропавшим без вести Ивана Ангелина, после возвращения тела погибших героев передают на судебно-медицинскую экспертизу в профильные учреждения. Далее следователь сообщает сведения о погибших непосредственно родственникам.

"Долгая продолжительность ДНК-экспертизы связана с расследованием других аспектов преступления в Еленовке", - уточнил Ангелин.

Напомним, что летом россияне устроили теракт на территории бывшей исправительной колонии оккупированной Еленовки, где содержались украинские военнопленные. В результате теракта тогда десятки украинцев погибли.

В декабре РБК-Украина сообщало, что российские захватчики удерживают в колонии оккупированной Еленовки Донецкой области 150 украинцев. Среди них военные и гражданские.

Позже мы писали, что Украина резко отреагировала на роспуск комиссии ООН по теракту в Еленовке, которую 22 августа она же и создала.

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