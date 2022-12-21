Україна отримала понад 3 млрд гривень від націоналізації російських банків

Ці кошти були залишками на рахунках українських дочірніх банків "Сбербанку" і "Веб.рф" ("Міжнародний резервний банк" та "Промінвестбанк" відповідно. За переказ коштів відповідав Фонд гарантування вкладів фізичних осіб. Там повідомили, що перший транш до держбюджету був у гривнях, але скоро очікується ще один - вже в іноземних валютах.

"Згідно із нещодавніми правками до Закону "Про Державний бюджет України", надалі кошти будуть зараховані до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії", - пояснили у Trap Aggressor.