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Украина получила более 3 млрд гривен от национализации российских банков

Фото: Украина получила 3 млрд гривен от национализации российских банков (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В Государственный бюджет Украины поступило первые 3,1 млрд гривен, полученных в результате национализации нескольких российских банков.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сообщения группы аналитиков Trap Aggressor.

Эти средства были остатками на счетах украинских дочерних банков "Сбербанка" и "Веб.рф" ("Международный резервный банк" и "Проминвестбанк" соответственно. За перевод средств отвечал Фонд гарантирования вкладов физических лиц. Там сообщили, что первый транш в госбюджет был в гривнах, но скоро ожидается еще один – уже в иностранных валютах.

"Согласно недавним правкам в Закон "О Государственном бюджете Украины", в дальнейшем средства будут зачислены в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии", - пояснили в Trap Aggressor.

Напомним, Европейская комиссия предложила план конфискации российских активов, замороженных в ЕС. Средства пойдут в Украину, чтобы компенсировать ущерб от вторжения.

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