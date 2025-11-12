Україна отримала першу іноземну компенсацію у справі про корупцію

Французька компанія SURYS, яка є учасницею справи щодо корупції на ДП "Поліграфкомбінат "Україна" виплатила Україні 3,37 млн євро (163,38 млн гривень) компенсації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національне антикорупційне бюро України (НАБУ).
Як повідомили в НАБУ, угоду з компанією уклала Національна фінансова прокуратура Франції, а згодом її затвердив суд у Парижі.
Це перша в історії антикорупційних органів компенсація, яку сплатив іноземний суб'єкт.
Загалом у межах цієї справи співучасники злочину передали на ЗСУ та відшкодували державі збитків на понад 180 млн гривень.
За даними Міністерства фінансів, більшу частину цих грошей уже використали на підтримку малозабезпечених сімей (понад 100 млн гривень) та ремонт житла за програмою "єВідновлення" (понад 60 млн гривень).
Розслідування проводила спільна слідча група, до якої увійшли детективи НАБУ, прокурори САП, а також представники правоохоронних органів Франції та Естонії.
"Взаємодія з іноземними колегами була налагоджена через платформу ОЕСР GLEN. Про ефективність такої співпраці та факт відшкодування коштів, зокрема, йдеться у дописі на офіційному сайті Організації", - додали в НАБУ.
В Бюро зазначили, що спільна слідча група працюватиме і надалі, щоб притягнути всіх причетних до відповідальності та відшкодувати завдану шкоду.
Як встановило слідство, підприємство через естонську компанію-"прокладку" закуповувало у французької компанії матеріали за завищеними цінами.
Колишній директор "Поліграфкомбінату" отримав за це неправомірну вигоду у вигляді авторських прав на дизайни захисних елементів документів.
Підозрюваними у провадженні загалом були вісім осіб.
Розслідування велося за участі НАБУ, САП, правоохоронців Франції та Естонії під егідою Євроюсту. Завдяки цьому вдалося реалізувати можливість повернути в Україну вкрадені гроші.