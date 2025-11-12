Україна отримала першу іноземну компенсацію у справі про корупцію

Як повідомили в НАБУ, угоду з компанією уклала Національна фінансова прокуратура Франції, а згодом її затвердив суд у Парижі.

Це перша в історії антикорупційних органів компенсація, яку сплатив іноземний суб'єкт.

Загалом у межах цієї справи співучасники злочину передали на ЗСУ та відшкодували державі збитків на понад 180 млн гривень.

За даними Міністерства фінансів, більшу частину цих грошей уже використали на підтримку малозабезпечених сімей (понад 100 млн гривень) та ремонт житла за програмою "єВідновлення" (понад 60 млн гривень).

Розслідування проводила спільна слідча група, до якої увійшли детективи НАБУ, прокурори САП, а також представники правоохоронних органів Франції та Естонії.

"Взаємодія з іноземними колегами була налагоджена через платформу ОЕСР GLEN. Про ефективність такої співпраці та факт відшкодування коштів, зокрема, йдеться у дописі на офіційному сайті Організації", - додали в НАБУ.

В Бюро зазначили, що спільна слідча група працюватиме і надалі, щоб притягнути всіх причетних до відповідальності та відшкодувати завдану шкоду.