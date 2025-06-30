Україна отримала мільярди з заморожених активів Росії: яку суму передала Канада

Україна отримала від Канади близько 1,7 млрд доларів в межах ініціативи ERA. Це кошти, що забезпечені доходами від заморожених російських активів
Як повідомляє РБК-Україна, про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль написав у Telegram.
"Спільно з партнерами змушуємо Росію платити за вчинені нею злочини та руйнування. Від початку року із врахуванням останнього траншу отримали близько 17,6 млрд доларів за рахунок знерухомлених активів РФ", - написав Шмигаль.
Прем'єр-міністр також подякував Канаді та усім, хто долучений до цієї програми. Він також наполягає на повній конфіскації заморожених коштів РФ.
"Вони потрібні для виплати компенсацій постраждалим від агресії та для відбудови нашої держави. Це також буде актом справедливості для попередження агресивних воєн у майбутньому", - заявив прем'єр.
Після початку повномасштабної війни Росії проти України західні країни заморозили близько 300 мільярдів доларів, що належать Центральному банку РФ. Основна частина цих активів зберігається в Європі, переважно в системі Euroclear, розташованій у Бельгії. Санкції також торкнулися майна російських держкомпаній та осіб, які перебувають під обмеженнями.
З часом міжнародні партнери почали спрямовувати прибутки від цих заморожених коштів на підтримку України. Наприклад, нещодавно стало відомо, що Україна отримає від Британії 350 сучасних ракет, які Лондон придбає за кошти, отримані від активів.
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