Украина получила миллиарды из замороженных активов России: какую сумму передала Канада

"Совместно с партнерами заставляем Россию платить за совершенные ею преступления и разрушения. С начала года с учетом последнего транша получили около 17,6 млрд долларов за счет обездвиженных активов РФ", - написал Шмыгаль.

Премьер-министр также поблагодарил Канаду и всех, кто приобщен к этой программе. Он также настаивает на полной конфискации замороженных средств РФ.

"Они нужны для выплаты компенсаций пострадавшим от агрессии и для восстановления нашего государства. Это также будет актом справедливости для предупреждения агрессивных войн в будущем", - заявил премьер.